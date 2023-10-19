ПОЛИТИКА
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Главы церквей в Иерусалиме обратились к Израилю
Англиканский архиепископ Иерусалима Хосам Наум назвал удары по Газе «ужасной и разрушительной резней». По его словам, церкви открыты для людей, ищущих убежища. #trtrussian #Иерусалим #Палестина #церковь #главацеркви #палестинскаяцервкоь #иерусалимскаяцерковь #церквиПалестины #Израиль #атака #преступление #преступлениеИзраиля #человечность #преступлениепротивчеловечности #архиепископ #арихиепископИерусалима #ударыпоГазе #резня #убежище #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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19 октября 2023 г.
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