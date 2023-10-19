Согласно письменному заявлению Лиги арабских государств, Ахмед Абу аль-Гейт встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в офисе международной организации в Каире.

В ходе встречи стороны обсудили продолжающиеся нападения Израиля на сектор Газа и напряженность в регионе.

Они согласились с тем, что в секторе Газа необходимо открыть безопасные гуманитарные коридоры, а также обеспечить защиту мирного населения и доставку гуманитарной помощи.

Также указано, что международное сообщество должно повлиять на Израиль, чтобы государство прекратило совершать преступления против гражданского населения в секторе Газа. Ахмед Абу аль-Гейт также напомнил о нападении Израилем на больницу Аль-Ахли, в результате которого погибли более 500 человек.

Министр иностранных дел Великобритании Клеверли отметил важность совместной работы по прекращению израильско-палестинского конфликта и предупредил, что продолжение насилия может привести к региональной нестабильности.

18 октября глава британской дипломатии отправился в очередную поездку по странам Ближнего Востока. Помимо Египта, ставшего первым пунктом турне, глава британского МИД должен посетить Катар и Турцию.