По уточненной Минздравом Газы информации, бомбардировка Израилем баптистского госпиталя аль-Ахли унесла жизни 471 человека. Она могла быть совершена бомбой американского производства МК-84 с комплектом JDAM (Joint Direct Attack Munition), позволяющим корректировать полет боеприпаса после сброса, который, в зависимости от модификации, достигает дальности от 40 до 75 км.

В ночь на 11 октября США поставили Израилю первую партию военной помощи, после начала войны в Газе. Минобороны Израиля распространило видео прибытия военно-транспортного самолета ВВС США и выгрузку боеприпасов, при этом не уточняя, что входило в состав поставки. Ряд СМИ со ссылкой на израильские военные каналы распространили видео, на которых демонстрируется выгрузка авиационных бомб американского производства MK-84 с навигационными комплектами JDAM.

Военный эксперт и специалист по боеприпасам Энгин Йигит в комментарии агентству Анадолу отметил, что, судя по видеозаписям и информации, доступной общественности, вероятность, что в атаке на больницу использовалась управляемая бомба MK-84 с навигационным комплектом JDAM, возрастает.

Эксперт заявил, что отсутствие воронки на месте взрыва в больнице Аль-Ахли после применения такого боеприпаса, масса которого около 910 кг, объясняется тем, что взрыв произошел еще в воздухе, над землей.

Йигит отметил, что для детонации бомб используется несколько взрывателей, некоторые из которых могут взорваться в точке удара, а другие — в нужный момент и на нужной высоте до удара.

По словам эксперта, «бомбы с бесконтактными радиовзрывателями или бесконтактными датчиками могут не создавать воронку в месте взрыва». «Аналогичная ситуация могла произойти и при нападении на больницу в Газе. Высота взрыва бомбы также задается оператором», - заявил эксперт.

Следует отметить, что аналогичные боеприпасы поставляются Соединенными Штатами и в Украину, хоть и в меньших количествах.

В июле на украинских МиГ-29 впервые заметили «умные» авиабомбы MK-84 с комплектами JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range), являющиеся последней модификацией этого комплекта, что увеличило дальность их применения до 75 км. С 1998 года выпущено более 250 тыс. комплектов.

Соединенные Штаты использовали эти боеприпасы с 1997 года в Югославии. Также JDAM использовались в ходе войны в Афганистане в 2001-2002 годах и во время вторжения США и союзников в Ирак, где было сброшено 6,5 тыс. единиц таких усовершенствованных бомб.