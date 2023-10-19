19 октября 2023 г.
В 20-ю годовщину со дня смерти Алии Изетбеговича президент Турции опубликовал сообщение, посвященное первому президенту Боснии и Герцеговины.
«Я с тоской и милосердием вспоминаю Алию Изетбеговича, первого президента нашей дружественной и братской Боснии и Герцеговины, мудрого лидера и человека исключительной души с его благородством, мужеством и позицией», — написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X.
Первый президент Боснии и Герцеговины добился независимости страны в 1992 году. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как Словения и Хорватия отделились от бывшей Югославии.
Он ушел из жизни 19 октября 2003 года и был похоронен на кладбище в Сараево.