Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 3785, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, пострадали почти 12,5 тыс. человек, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

«Число жертв израильской агрессии увеличилось до 3785, среди них 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей. Кроме того, еще 12 493 человека получили ранения различной степени, среди них 3983 ребенка и 3300 женщин», — сказал представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра, слова которого опубликовало палестинское Министерство здравоохранения.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​