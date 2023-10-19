ПОЛИТИКА
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Пашинян сообщил о разработке «дорожной карты» нормализации отношений с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и при посредничестве Евросоюза была сформирована «дорожная карта» по нормализации армяно-азербайджанских отношений
Пашинян сообщил о разработке «дорожной карты» нормализации отношений с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Others
19 октября 2023 г.

«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это также было отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде», — сказал Пашинян итогам переговоров с премьером Литвы Ингридой Шимоните (цитата по ТАСС).

Глава правительства Армении отметил, что приверженность сторон этой дорожной карте обеспечит ускорение мирному процессу.

Напомним, азербайджанская сторона отказалась от участия в саммите в Гранаде в начале октября. Как пояснил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, такое решение было принято из-за того, что «братской Турции — стране региона не дали возможность участвовать в формате пяти (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия)».

Четырехстороннее заявление подписали Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

В ходе саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана (86 600 кв. км), а также Армении (29 800 кв. км).

Ильхам Алиев и Никол Пашинян до конца октября могут посетить Брюссель по приглашению Шарля Мишеля. Дата переговоров пока не согласована.

Ереван готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, заявил ранее в Европарламенте премьер-министр Армении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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