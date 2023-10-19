В Стамбуле таксисты выступили в поддержку Палестины

Несколько сотен таксистов провели в Стамбуле акцию в поддержку палестинцев в связи с атаками Израиля по мирному населению сектора Газа. Такси, выстроившись в колонну, проехали от района Шишли до площади Таксим. #trtrussian #Палестина #Газа #Турция #Стамбул #такси #таксисты #протест #поддержка #поддержкапалестинцев #поддержкаПалестины #акцияпротеста #протестпротивИзраиля #стамбульсткиетаксисты #атакиИзраиля #мирноенаселение #секторГаза #колонна #митингвТурции #Шишли #Таксим #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском