ПОЛИТИКА
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В Стамбуле таксисты выступили в поддержку Палестины
Несколько сотен таксистов провели в Стамбуле акцию в поддержку палестинцев в связи с атаками Израиля по мирному населению сектора Газа. Такси, выстроившись в колонну, проехали от района Шишли до площади Таксим. #trtrussian #Палестина #Газа #Турция #Стамбул #такси #таксисты #протест #поддержка #поддержкапалестинцев #поддержкаПалестины #акцияпротеста #протестпротивИзраиля #стамбульсткиетаксисты #атакиИзраиля #мирноенаселение #секторГаза #колонна #митингвТурции #Шишли #Таксим #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском
орлрло / Others
19 октября 2023 г.
Истории
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