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Минобороны Израиля предупредило о скором начале наземной операции в Газе
Армии обороны Израиля могут скоро приказать войти в сектор Газа, заявил военным у границы министр обороны Йоав Галант
Минобороны Израиля предупредило о скором начале наземной операции в Газе
В результате авиаудара Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа погибли более 500 человек / Others
19 октября 2023 г.

Власти Израиля вскоре отдадут приказ о начале сухопутной операции в секторе Газа, сообщил министр обороны Йоав Галант.

«Сейчас вы видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Приказ поступит»,— заявил он военным, его слова приводит издание Times of Israel.

По словам министра экономики и промышленности Израиля Нира Барката, израильская армия уже получила разрешение на вход в сектор Газа.

«Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет», — сообщил он телеканалу ABC. По его словам, ЦАХАЛ сделает это тогда, когда военные будут готовы.

По данным The New York Times, наземная операция должна была начаться в выходные 14-15 октября, но ее пришлось отложить из-за облачной погоды. Затем ее начало отсрочили из-за визита в Израиль президента США Джо Байдена 18 октября, писал Der Spiegel.

Как писал TRT на русском, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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