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Баку и Ташкент подписали план двустороннего военного сотрудничества
Министры обороны Узбекистана и Азербайджана провели в Бухаре переговоры в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Азербайджана
Баку и Ташкент подписали план двустороннего военного сотрудничества
Глава Минобороны Азербайджана прибыл с визитом в Узбекистан / Others
19 октября 2023 г.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил Бухару по приглашению министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова.

В ходе визита они посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. А после этого — полигон «Бухара», где состоялась официальная церемония встречи военной делегации.

Во время переговоров стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной областях.

Министры также обсудили вопросы организации регулярных взаимных визитов специалистов двух стран и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

После этого был подписан «План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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