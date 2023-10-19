ПОЛИТИКА
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Раненые израильскими авиаударами младенцы в больнице Газы
Палестинские младенцы, пострадавшие в результате израильских авиаударов, проходят лечение в больнице Шухада Аль-Акса в секторе Газа. По последним данным, всего за 13 дней израильских бомбардировок погибли почти 3500 палестинцев, больше 12 тыс. пострадали. Среди погибших и раненых сотни детей. #trtrussian #Газа #ранение #младенцы #дети #палестинскиедети #палестинскиемладенцы #израильскиеавиаудары #авиаударыИзраиля #больница #палестинскаябольница #больницавГазе #палестинскиемладенцы #альАкса #секторГаза #бомбардировка #израильскаябомбардировка #раненыепалестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
роииро / Others
19 октября 2023 г.
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