Раненые израильскими авиаударами младенцы в больнице Газы

Палестинские младенцы, пострадавшие в результате израильских авиаударов, проходят лечение в больнице Шухада Аль-Акса в секторе Газа. По последним данным, всего за 13 дней израильских бомбардировок погибли почти 3500 палестинцев, больше 12 тыс. пострадали. Среди погибших и раненых сотни детей. #trtrussian #Газа #ранение #младенцы #дети #палестинскиедети #палестинскиемладенцы #израильскиеавиаудары #авиаударыИзраиля #больница #палестинскаябольница #больницавГазе #палестинскиемладенцы #альАкса #секторГаза #бомбардировка #израильскаябомбардировка #раненыепалестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском