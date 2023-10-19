Турция высоко оценила соглашение, заключенное между правительством и оппозицией Венесуэлы, а также приветствовала смягчение санкций США в отношении южноамериканской страны.

«Мы поздравляем правительство Боливарианской Республики Венесуэла и оппозиционную Унитарную платформу с подписанием частичных соглашений», — говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве добавили, что соглашения, подписанные 17 октября в Барбадосе, касаются «политических прав и избирательных гарантий для всех, а также защиты жизненно важных интересов нации».

Соглашение между администрацией президента Николаса Мадуро и Унитарной платформой было заключено всего за несколько дней до того, как оппозиция проведет праймериз по выбору своего кандидата на президентских выборах 2024 года.

Администрация президента США Джо Байдена, в свою очередь, заметно ослабила санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что стало самой масштабной отменой ограничений эпохи Трампа в отношении Каракаса.

МИД Турции заявил, что считает заявление США о «частичном смягчении односторонних принудительных мер шагом в правильном направлении».

«Турция готова поддержать власти Венесуэлы, когда это будет необходимо, чтобы избирательный процесс 2024 года прошел в соответствии с демократическими принципами, прозрачно и справедливо», — подчеркнули в ведомстве.

«Турецкая Республика еще раз подчеркивает свою принципиальную позицию против односторонних принудительных мер и будет сохранять солидарность со своим другом Венесуэлой, как это было в прошлом», — отметили в МИД Турции.