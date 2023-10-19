Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД сектора Газа, многие люди были убиты и ранены в результате нападения Израиля на церковь, в которой укрывались от бомбардировок сотни палестинцев.

Согласно сообщению палестинского агентства WAFA, в результате нападения Израиля на историческую греческую православную церковь Святого Порфирия в южной части города Газа погибла девочка.

Было разрушено не только здание самой церкви, но и дома, которые находились с ней рядом.

Греческая православная церковь Св. Порфирия находится примерно в 250 метрах от больницы Аль-Ахли, которая также была разрушена в результате израильского авиаудара 17 октября.

В районе нападения Израиля проживают порядка тысячи христиан. Те, чьи дома были разрушены, пытались укрыться в здании церкви.

Как ранее писал TRT на русском, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 3785, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, пострадали почти 12,5 тыс. человек, сообщило Министерство здравоохранения Газы.