Палестинское информагентство WAFA сообщило о гибели не менее 21 и ранении 79 человек в ходе обстрела жилых домов в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.

«В результате бомбардировки шести домов мирных жителей в городе Хан-Юнус погибли не менее 21 человека, большинство из которых дети и женщины, 79 человек получили ранения», — отметило агентство.

Как писал TRT на русском, более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения. Однако Израиль отрицает ответственность за воздушный налет.

На кадрах в социальных сетях видно, как трупы разбросаны по территории больницы. По данным турецких СМИ, в больнице, когда здание подверглось обстрелу, находились тысячи палестинцев.