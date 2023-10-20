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Израильская армия разбомбила шесть жилых домов на юге Газы
В результате удара израильских ВС погиб 21 человек, еще 79 получили ранения
Израильская армия разбомбила шесть жилых домов на юге Газы
Фото: AA / Others
20 октября 2023 г.

Палестинское информагентство WAFA сообщило о гибели не менее 21 и ранении 79 человек в ходе обстрела жилых домов в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.

«В результате бомбардировки шести домов мирных жителей в городе Хан-Юнус погибли не менее 21 человека, большинство из которых дети и женщины, 79 человек получили ранения», — отметило агентство.

Как писал TRT на русском, более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения. Однако Израиль отрицает ответственность за воздушный налет.

На кадрах в социальных сетях видно, как трупы разбросаны по территории больницы. По данным турецких СМИ, в больнице, когда здание подверглось обстрелу, находились тысячи палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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