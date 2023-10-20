Вечером 17 октября в результате авиаудара была разрушена больница Аль-Ахли в секторе Газа. Взрыв унес жизни более 500 человек. После этого в соцсетях стала появляться противоречивая информация о том, на ком лежит ответственность за эту трагедию. Euronews рассмотрело несколько утверждений пользователей и пришло к выводу, что они являются дезинформацией.

Так, в социальной сети Х (бывшая Twitter) стали появляться фальшивые аккаунты. Их авторы выдавали себя за журналистов и чиновников.

Один из примеров — аккаунт под ником Фарида Хан, автор которого выдавал себя за сотрудника AL Jazeera. Хан сообщала, что лично видела, как ракета ХАМАС попала в больницу Аль-Ахли. Но это не соответствует действительности, подчеркивает Euronews.

Дошло до того, что издание Al Jazeera выпустило сообщение с опровержением: «Мы хотим уточнить: этот аккаунт не имеет никакого отношения к Al Jazeera, ее взглядам или контенту».

Аккаунт Фариды Хан был зарегистрирован лишь в сентябре 2023 года. До начала военных действия между Палестиной и Израилем в нем публиковались сообщения о политике Индии и крикете.

В другой записи была показана выпущенная ракета, которая пролетела по дуге и упала недалеко от места запуска. Сторонники Израиля утверждали, что эта ракета ХАМАС, которая нарушила траекторию и попала в больницу Аль-Ахли.

Однако Euronews со ссылкой на издание BBC пишет, что на самом деле эта видеозапись была сделана в 2022 году, поэтому никак не связана со взрывом, произошедшим во вторник в Газе.