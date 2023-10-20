Нападающий «Ливерпуля» призвал мировых лидеров положить конец «резне» в секторе Газа

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммад Салах записал видеообращение с призывом к мировым лидерам прекратить резню в Газе. Это первые комментарии футболиста с момента эскалации израильско-палестинского конфликта. Ранее он столкнулся с жесткой критикой всвоем родном Египте за молчание по этому вопросу больше недели. #trtrussian #Салах #футболист #заявление #Ливерпуль #резня #Палестина #Газа #Израиль #футбол #знаменитостиоПалестине #нападающий #нападающийЛиверпуля #мировыелидеры #секторГаза #МохаммадСалах #видеообращение #призыв #комментарий #критика #критикаСалаха #новостиПалестины #trtнарусском