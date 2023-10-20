Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила западные страны в лицемерии и двойных стандартах на фоне отсутствия критики действий Израиля в секторе Газа. Об этом свидетельствует заявление заместителя руководителя программ HRW Тома Портеуса, опубликованное на сайте организации.

Портеус обратил внимание на то, что в то время как США и европейские страны обрушились с критикой на действия России в связи с ситуацией в Украине, на фоне действий еврейского государства в секторе Газа аналогичных заявлений не последовало.

«Реакция Вашингтона и — за некоторыми исключениями — европейских столиц на действия Израиля в секторе Газа с 7 октября была сдержанной», — пишет правозащитник касательно ущерба, нанесенного гражданскому населению Газы в результате израильской блокады и бомбардировки палестинского анклава. По его мнению, «лицемерие и двойные стандарты западных государств вопиющие и очевидные».

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​