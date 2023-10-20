20 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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На видео попал момент, как французская полиция применяет удушающий прием к протестующим
В Париже полиция жестко разогнала многотысячный митинг в поддержку палестинцев. Сообщается, что полицейские применили слезоточивый газ. #trtrussian #протест #Палестина #Франция #Газа #Париж #полиция #жестокость #разгонмитинга #митингвПариже #митингвоФранции #поддержкаПалестины #митингпротивИзраиля #Израиль #французскаяполиция #удушающий #слезоточивыйгаз #новостиПалестины #новостиФранции #trtнарусском
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