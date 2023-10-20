ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Власти Грузии намерены подготовиться к возможной ядерной войне
Глава Службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили сообщил, что «для каждого ведомства расписан сценарий действий»
Власти Грузии намерены подготовиться к возможной ядерной войне
Правительство Грузии подготовило план действий на случай ядерной угрозы / Others
20 октября 2023 г.

Правительство Грузии совместно с профильными учреждениями разработало детальный план действий на случай ядерной войны в регионе. Об этом журналистам сообщил глава Службы безопасности страны Григол Лилуашвили.

«Существующие вызовы не исключают ситуации, что будет применено ядерное оружие. Не дай бог, я имею в виду не нашу страну, я имею в виду наш регион», — заявил он.

Грузинские власти создали специальный план с отдельными сценариями на случай ядерного конфликта. Таким образом, у каждого министерства есть свой механизм действий.

В нем прописаны возможные сценарии и план реагирования для каждого государственного ведомства. Например, Министерство здравоохранения составило список медикаментов, которые планирует распространять среди населения. Также прописан алгоритм работы скорой медицинской помощи.

Кроме того власти определились со схемой размещения жителей в укрытиях, добавил Лилуашвили. В разработке плана принимало участие правительство, СГБ и другие компетентные органы.

«К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19»,— напомнил Григол Лилуашвили.

При этом он подчеркнул, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии «укрытия нам не помогут», поэтому «необходимо проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us