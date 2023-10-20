Правительство Грузии совместно с профильными учреждениями разработало детальный план действий на случай ядерной войны в регионе. Об этом журналистам сообщил глава Службы безопасности страны Григол Лилуашвили.

«Существующие вызовы не исключают ситуации, что будет применено ядерное оружие. Не дай бог, я имею в виду не нашу страну, я имею в виду наш регион», — заявил он.

Грузинские власти создали специальный план с отдельными сценариями на случай ядерного конфликта. Таким образом, у каждого министерства есть свой механизм действий.

В нем прописаны возможные сценарии и план реагирования для каждого государственного ведомства. Например, Министерство здравоохранения составило список медикаментов, которые планирует распространять среди населения. Также прописан алгоритм работы скорой медицинской помощи.

Кроме того власти определились со схемой размещения жителей в укрытиях, добавил Лилуашвили. В разработке плана принимало участие правительство, СГБ и другие компетентные органы.

«К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19»,— напомнил Григол Лилуашвили.

При этом он подчеркнул, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии «укрытия нам не помогут», поэтому «необходимо проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом».