В Лондоне еврейские активисты потребовали прекратить геноцид палестинцев

Сотни еврейских активистов провели в центре Лондона акцию против израильской бомбардировки сектора Газа. Они подвергли критике британское правительство за молчание о том, что на самом деле происходит в Палестине. Толпа скандировала лозунги с требованием «прекратить геноцид палестинцев», «немедленно остановить огонь» и «освободить всех заложников». #trtrussian #евреи #протест #Лондон #геноцид #евреиЛондона #еврейскиеактивисты #акция #бомбардировка #израильскаябомбардировка #Газа #секторГаза #критика #британское правительство #молчание #геноцидпалестинцев #лозунг #свобода #заложники #новостиПалестины #новостиЛондона #trtнарусском