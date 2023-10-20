ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Лондоне еврейские активисты потребовали прекратить геноцид палестинцев
Сотни еврейских активистов провели в центре Лондона акцию против израильской бомбардировки сектора Газа. Они подвергли критике британское правительство за молчание о том, что на самом деле происходит в Палестине. Толпа скандировала лозунги с требованием «прекратить геноцид палестинцев», «немедленно остановить огонь» и «освободить всех заложников». #trtrussian #евреи #протест #Лондон #геноцид #евреиЛондона #еврейскиеактивисты #акция #бомбардировка #израильскаябомбардировка #Газа #секторГаза #критика #британское правительство #молчание #геноцидпалестинцев #лозунг #свобода #заложники #новостиПалестины #новостиЛондона #trtнарусском
обтьтбь / Others
20 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us