Израильские военные притесняют в Иерусалиме не только мусульман?

Израильская армия вновь и вновь нападает на мирное население Иерусалима. Их жертвами становятся не только мусульмане, но также иудеи и христиане. #trtrussian #Израиль #Палестина #Иерусалим #полиция #военные #полиция #полицияИзраиля #нападение #израильскиевоенные #армияИзраиля #мирноенаселение #населениеИерусалима #мусульмане #иудеи #христиане #жестокость #новостиПалестины #trtнарусском