ПОЛИТИКА
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Израильские военные притесняют в Иерусалиме не только мусульман?
Израильская армия вновь и вновь нападает на мирное население Иерусалима. Их жертвами становятся не только мусульмане, но также иудеи и христиане. #trtrussian #Израиль #Палестина #Иерусалим #полиция #военные #полиция #полицияИзраиля #нападение #израильскиевоенные #армияИзраиля #мирноенаселение #населениеИерусалима #мусульмане #иудеи #христиане #жестокость #новостиПалестины #trtнарусском
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20 октября 2023 г.
Истории
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