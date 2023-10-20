Закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) включен в повестку заседания Совфеда на 25 октября, сообщил Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что «в Совет Федерации поступил принятый федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ». «Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября», — заявил политик.

Госдума уже поддержала документ.

Россия подписала ДВЗЯИ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицировала его в 2000 году. При этом ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США.

В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.