ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по греческой православной церкви в Газе
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли удар по исторической греческой православной церкви в секторе Газа. По меньшей мере 8 человек погибли и десятки получили ранения. Среди жертв есть дети и женщины. #trtrussian #Палестина #Газа #церковь #православнаяцерковь #греческаяцерковь #погибшие #атака #авиаудар #Израиль #атакапоцеркви #израильскиеBBC #пятница #историческаяцерковь #церковьвГазе #палестинскиецеркви #ранение #жертвыизраильскойатаки #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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20 октября 2023 г.
Истории
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