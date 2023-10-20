Израиль ударил по греческой православной церкви в Газе

В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли удар по исторической греческой православной церкви в секторе Газа. По меньшей мере 8 человек погибли и десятки получили ранения. Среди жертв есть дети и женщины. #trtrussian #Палестина #Газа #церковь #православнаяцерковь #греческаяцерковь #погибшие #атака #авиаудар #Израиль #атакапоцеркви #израильскиеBBC #пятница #историческаяцерковь #церковьвГазе #палестинскиецеркви #ранение #жертвыизраильскойатаки #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском