ПОЛИТИКА
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Израильские бомбы превратили палестинский лагерь беженцев в руины
Дрон запечатлел руины в лагере палестинских беженцев Бурейдж после очередного шквала израильских авиаударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей. #trtrussian #Израиль #бомбы #Палестина #дрон #лагерь #беженцы #лагерьбеженцев #Бурейдж #израильскиеавиаудары #авиаудары #авиаударыИзраиля #палестинскиебеженцы #ударполагерю #руины #руинылагеря #мирныежители #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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20 октября 2023 г.
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