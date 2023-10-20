Рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля на пересмотр с возможностью понижения. Как отмечается в публикации, ранее прогноз был стабильным.

«Военный конфликт усиливает и без того относительно высокую подверженность Израиля геополитическим рискам. В течение рассматриваемого периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность его значительной эскалации в течение длительного периода», — говорится в заявлении агентства.

Как отмечается в релизе, чем продолжительнее и серьезнее конфликт, тем большее влияние он может оказать на эффективность политики, государственные финансы и экономику.

«Обзор будет сосредоточен на вероятной продолжительности и масштабах конфликта, а также оценке его последствий для институтов Израиля, в частности, эффективности политики, государственных финансов и экономики. <...> В течение обзорного периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность значительной эскалации в течение длительного периода», — говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля. ХАМАС заявил, что операция была ответом на штурм мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и растущее насилие израильских поселенцев против палестинцев.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории.