ПОЛИТИКА
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Житель Газы: ты должен быть готов умереть в любую минуту
Палестинец Раафат ан-Нахаль эвакуировался вместе с семьей из Газы на юг, в Хан-Юнус, в поисках безопасного места, но вместо этого попал под шквал авиаударов Израиля. #trtrussian #Газа #палестинец #смерть #Палестина #секторГаза #готовностьксмерти #эвакуация #семья #ХанЮнус #безопасность #безопасноеместо #авиаудар #Израиль #авиаударИзраиля #израильскиеавиаудары #атакаИзраиля #убийствопалестинцев #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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20 октября 2023 г.
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