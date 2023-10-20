Житель Газы: ты должен быть готов умереть в любую минуту

Палестинец Раафат ан-Нахаль эвакуировался вместе с семьей из Газы на юг, в Хан-Юнус, в поисках безопасного места, но вместо этого попал под шквал авиаударов Израиля. #trtrussian #Газа #палестинец #смерть #Палестина #секторГаза #готовностьксмерти #эвакуация #семья #ХанЮнус #безопасность #безопасноеместо #авиаудар #Израиль #авиаударИзраиля #израильскиеавиаудары #атакаИзраиля #убийствопалестинцев #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском