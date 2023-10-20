Тысячи перемещенных палестинцев живут в палаточных городках

Сотни тысяч выживших в израильских бомбардировках палестинцев сегодня вынуждены жить в наспех сооруженных палаточных городках. Один из них находится в Хан-Юнусе рядом со школой агентства ООН по делам беженцев. #trtrussian #палестинцы #беженцы #палаточныйгород #палатка #Палестина #Газа #секторГаза #палестинскиебеженцы #выжившие #ХанЮнус #ООН #условияжизни #Израиль #атакаИзраиля #оккупация #блокада #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском