ПОЛИТИКА
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Тысячи перемещенных палестинцев живут в палаточных городках
Сотни тысяч выживших в израильских бомбардировках палестинцев сегодня вынуждены жить в наспех сооруженных палаточных городках. Один из них находится в Хан-Юнусе рядом со школой агентства ООН по делам беженцев. #trtrussian #палестинцы #беженцы #палаточныйгород #палатка #Палестина #Газа #секторГаза #палестинскиебеженцы #выжившие #ХанЮнус #ООН #условияжизни #Израиль #атакаИзраиля #оккупация #блокада #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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20 октября 2023 г.
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