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F-16 из Турции прибыли в Баку для участия в азербайджано-турецких учениях
Учения ВС Турции и Азербайджана пройдут 23–25 октября по нескольким направлениям, включая Баку, Нахичеванскую Автономную Республику и освобожденные территории
F-16 из Турции прибыли в Баку для участия в азербайджано-турецких учениях
Фото: AA / Others
20 октября 2023 г.

Истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023». Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По данным военного ведомства, учения пройдут 23–25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахичеванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

Как сообщало агентство «Анадолу», запланированные совместные азербайджано-турецкие тактические учения посвящены 100-летию образования Турецкой Республики. С турецкой стороны в маневрах примет участие группа военнослужащих вооруженных сил, включая авиацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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