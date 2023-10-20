Истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023». Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По данным военного ведомства, учения пройдут 23–25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахичеванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

Как сообщало агентство «Анадолу», запланированные совместные азербайджано-турецкие тактические учения посвящены 100-летию образования Турецкой Республики. С турецкой стороны в маневрах примет участие группа военнослужащих вооруженных сил, включая авиацию.