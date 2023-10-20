Вашингтон, утверждая, что финансирование Израиля и Украины — это «борьба за демократию», на самом деле обманывает весь мир и следует простому расчету. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который назвал помощь этих стран «мудрой инвестицией».

Ранее Байден, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, заявил, что продолжение поддержки Украины и Израиля со стороны США — это «мудрая инвестиция», которая будет выгодна для американской безопасности «на протяжении нескольких поколений».

«Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она добавила, что войны традиционно представляли для США «разумную инвестицию», так как они проходили не на их территории, а чужие издержки их не волновали. «Ничего личного, просто бизнес», — подчеркнула Захарова.

Байден в телеобращении к согражданам высказался за оказание дальнейшей помощи Израилю и Украине. По его словам, прекращение поддержки поставило бы под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их статус «партнера, с которым хотят работать другие страны». Поэтому американский лидер планирует направить «в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование потребностей США в сфере национальной безопасности и поддержку ключевых партнеров, в том числе Израиля и Украины».

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​