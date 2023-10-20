В секторе Газа 17 октября разбомбили переполненную больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в которой находились сотни человек: пациенты, раненые, а также мирные жители, вынужденные покинуть свои дома из-за авиаударов со стороны Израиля. В результате погибли и пострадали 800 человек, из них сотни детей. Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам. По его словам, у еврейского государства «нет красных линий» и атака на медучреждение в Газе стала «отвратительным военным преступлением». Случившееся вызвало широкий общественный резонанс во всем мире. В некоторых странах начались протесты перед зданиями израильской и американской дипмиссий. Нападение было совершено за несколько часов до приезда в Израиль президента США Джозефа Байдена.

«Равносильно геноциду»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа «отвратительным нападением», «преступлением против человечности» и актом, «равносильным геноциду против жителей Газы».

«Атака на больницу, в которой находились женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является еще одним примером нападений Израиля, лишенных фундаментальных человеческих ценностей. Я призываю человечество принять меры, чтобы остановить эту жестокость», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН, который ранее не принял проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, содержащий призыв к немедленному прекращению огня для оказания гуманитарной помощи сектору Газа и осуждение неизбирательных ударов его территории, в очередной раз не выполнил своих обязательств.

«Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы», — отреагировал турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что «в сотрудничестве с властями Египта Турция доставила в регион три самолета с гуманитарной помощью». Глава государства поблагодарил Организацию исламского сотрудничества за проведение внеочередного заседания в Джидде. «ОИС непосредственно демонстрирует решимость исламского мира перед усиливающимся угнетением со стороны Израиля, его солидарность с палестинским народом и поддержку дела Палестины», — отметил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что с самого первого дня кризиса, начавшегося 7 октября и имеющего риск распространения по всему региону, Анкара приложила большие усилия для его разрешения. «Западные страны, которые не оставляют камня на камне, когда дело касается прав и свобод человека, не приняли никаких мер, кроме подливания масла в огонь», — подытожил турецкий лидер.

Дамаск обвинил Вашингтон «в этой резне и других атаках». А президент Алжира Абдельмаджид Теббун решительно осудил «преднамеренное нападение» Израиля на баптистскую клинику.

Муфтий Египта Шауки Аллам призвал к «вмешательству международного сообщества, с целью остановить преступления, совершенные оккупационными силами Израиля против палестинцев».

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане объявило 18 октября «днем гнева» против еврейского государства и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. Оно возложило ответственность за произошедшее на США.

Иранский лидер Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и заявил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит еврейское государство. «Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо. Иран как часть исламской нации скорбит», — подчеркнул президент.

МИД Катара также назвал удар по больнице «жестоким преступлением, идущим вразрез с принципами международного права». Министерство иностранных дел Кувейта осудило «варварский воздушный удар израильских оккупационных сил», заявив при этом:

«Нападения оккупационных сил на больницы и общественные объекты — это нарушение международного гуманитарного права».

А внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии назвало удар по больнице в Газе «отвратительным преступлением» Израиля. В министерстве обратились к международному сообществу с требованием отказаться от двойных стандартов.

Глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил еврейское государство в ударе по больнице в секторе Газа и назвал это «военным преступлением».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. «И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал в своем Telegram-канале Медведев.

На фоне произошедшего в мусульманских странах вспыхнули протесты. В Иордании, Египте, Йемене, Ливане, Тунисе, Марокко, Ираке, Иране, в ливийском Триполи, а также в турецком Стамбуле вечером 17 октября и в ночь на 18 октября прошли массовые демонстрации. В некоторых столицах активисты выступали перед зданиями израильской, американской, французской и британской дипмиссий.

Они винили Израиль в гибели мирных жителей, а Запад — в игнорировании несправедливости, совершающейся в отношении палестинцев.

Несколько пропалестинских демонстраций прошло и в Европе, несмотря на запреты со стороны властей. Жители Берлина собрались на площади перед Бранденбургскими воротами. Они зажгли свечи, разложили флаг Палестины. В руках активисты держали плакаты с надписью: «Не говорите, что вы ничего не знали!»

«Если это совершил Израиль, то все, кто его поддерживают — США, Германия, Великобритания, Франция, — все они тоже подельники. Они поддерживают, финансируют геноцид в секторе Газа. Это именно геноцид, преступление против человечности. Поэтому мы сейчас здесь», — заявил на демонстрации один из протестующих.

Общие фразы

«Времена, когда всемогущие США и ЕС "управляли конфликтами", прошли. Теперь ЕС "просто отсутствует"», — описала французская газета Le Figaro реакцию Евросоюза на происходящее в Газе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удару по больнице в секторе Газа «нет оправдания». Она отметила, что опечалена случившимся. «Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — подчеркнула она.

Председатель международной благотворительной организации MedGlobal Захер Сахлул назвал произошедшее худшим нападением на медицинское учреждение в XXI веке, военным преступлением, нарушением принципа нейтральности медицинских учреждений и Женевской конвенции.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал атаку на больницу Аль-Ахли нарушением международного права. А в ФРГ отметили, что «глубоко шокированы сообщениями о сотнях смертей». «Гражданские объекты, в особенности если это полностью функционирующая больница с наличием пациентов и медицинским персоналом, ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям», — подчеркнули в немецком МИД.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничто не может оправдать нападение на больницу и на мирных жителей. Он призвал «без промедления» открыть гуманитарный коридор в сектор Газа и «пролить свет» на обстоятельства этого удара. «Франция осуждает нападение на больницу Аль-Ахли-Араби в секторе Газа, в результате которого погибло так много палестинцев. Мы думаем о них», — отметил французский лидер.

А генсек ООН Антониу Гутерриш «самым решительным образом» осудил удар по больнице. «Я потрясен гибелью сотен палестинских мирных жителей в результате сегодняшнего нападения на больницу в секторе Газа», — написал он в микроблоге Х, также подчеркнув, что «больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом».

В Швейцарии также заявили о необходимости «проведения тщательного расследования по факту смертоносного нападения Израиля на баптистскую больницу Аль-Ахли в Газе».

Палестинская клиника находится в ведении англиканской церкви, подчеркнул ее глава, духовное лицо Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. «Это ужасающая и разрушительная потеря невинных людей. Я скорблю вместе с нашими братьями и сестрами — пожалуйста, молитесь за них и вновь обращаюсь с призывом защитить гражданское население в этой разрушительной войн», — заявил Джастин Уэлби в соцсети X.

Отказываются признать вину

Израиль свою вину в произошедшей трагедии признавать отказался. В ЦАХАЛ сообщили, что в момент удара в районе больницы «не летали израильские самолеты», а первый израильский беспилотник «пролетел над местом атаки после того, как впервые появились новости о разрушительном взрыве». В еврейском государстве пообещали предоставить доказательства своей невиновности.

Объяснения Израиля вполне устроили президента США Джозефа Байдена, прилетевшего в Тель-Авив на встречу с Нетаньяху. Американский лидер отметил, что «глубоко опечален» взрывом, однако при этом подчеркнул, что «Израиль не причастен к удару по больнице в секторе Газа».

«Исходя из того того, что я видел, похоже, что это было сделано другой стороной, а не вами [Израилем]. Однако многие люди не уверены в этом», — пояснил он.

Впоследствии американский журнал Newsweek узнал, что США сочли «завышенным» число погибших в больнице в Газе. Как заявил изданию высокопоставленный представитель американской разведки, спецслужбы считают, что Израиль не атаковал медучреждение, а «выпущенная из сектора Газа ракета упала рядом с больницей, а не на нее».

«Мы не знаем, сколько точно людей погибло, и Израиль этого пока не знает. Но разведданные, наши и израильские, показывают, что погибших самое большее несколько десятков», — заявил представитель разведки.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал подобную реакцию западных стран. «Международные СМИ с их предвзятыми и лицемерными публикациями практически соревновались в том, чтобы обелить массовое убийство людей», — пояснил глава государства.

В свою очередь американский журналист Джексон Хинкл нашел, по его мнению, доказательство причастности Израиля к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Свою версию он озвучил в соцсети Х (бывшая Twitter).

На видео, где предположительно запечатлен момент удара по медучреждению, слышно, как снаряд со свистом прорезает воздух, а также запечатлен момент взрыва и поднимающееся от него красное облако. Также можно услышать реакцию очевидцев.

По мнению журналиста, звук «прилета» снаряда по больнице очень похож на звуки, издаваемые американскими авиабомбами JDAM. Для наглядности, Хинкл сравнил три видеоролика, добавив к исследованию отрывок, на котором слышны последствия ракетного удара палестинского движения ХАМАС, которому США и Израиль вменяют вину за удар по больнице.

«Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это 100 процентов был Израиль», — считает Хинкл.

Никто не поверит Израилю

Никто в арабском мире не поверит в то, что Израиль не причастен к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала CNN.

По словам главы МИД, на Ближнем Востоке все полагают, что произошедшее — дело рук еврейского государства. «Если Израиль готов к независимому международному расследованию, то позвольте его провести. Если оно покажет что-то другое, то будем разбираться с этим», — пояснил он.

Глава МИД добавил, что вне зависимости от заявлений Израиля, во всем арабском мусульманском мире никто не поверит его словам. «Они основываются на своем прошлом опыте и на случаях, когда Израиль сначала отрицал что-то, а расследование показывало совсем другую историю», — подытожил он.