20 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Сельчук Байрактар: хранить молчание — значит быть соучастником массовых убийств
Турецкая авиастроительная компания BAYKAR предоставит жителям сектора Газа гуманитарную помощь в размере 280 млн турецких лир. Об этом заявил председатель совета директоров компании Сельчук Байрактар. Он призвал весь мир остановить массовые убийства палестинцев, устроенные Израилем. #trtrussian #Байрактар #Палестина #заявление #Турция #BAYKAR #СельчукБайрактар #авиастроительство #Газа #секторГаза #палестинцы #жителиГазы #гуманитарнаяпомощь #помощьПалестине #гуманитарнаяпомощьПалестине #поддержкаПалестины #убийство #Израиль #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском
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