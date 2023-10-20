Страны тюркского мира неизменно развивают сотрудничество в широком спектре областей, включая здравоохранение, оборону, образование и энергетику. Анкара никогда не забудет солидарность, которую проявил тюркский мир во время землетрясения 6 февраля, подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления.

«Турция всегда будет помнить про солидарность, проявленную нашими братьями в тюркских странах с турецким народом после февральских землетрясений. Уверен, что, сохранив дух братства, мы добьемся еще больших успехов», — заявил президент Турции.

Нынешний Всемирный тюркский медицинский Конгресс стал в этом году девятым по счету, отметил президент Турции.

«Мировой рынок технологий искусственного интеллекта неуклонно растет. Ожидается, что его объем достигнет $1,5 трлн к 2030 году, а искусственный интеллект будет оказывать влияние на все аспекты нашей жизни. Несомненно, презентации и дискуссии на тему искусственного интеллекта в здравоохранении способствуют расширению нашей осведомленности в этой области. Выражаю благодарность каждому из вас за усилия в этом направлении», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что Анкара придает большое значение всем шагам в рамках Организации тюркских государств.