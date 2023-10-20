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Анкара и Баку отметят 100-летие Турецкой Республики военными учениями
Министерства обороны Турции и Азербайджана запланировали специальные военные учения, приуроченные к 100-летию основания Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Анкара и Баку отметят 100-летие Турецкой Республики военными учениями
Турция и Азербайджан проводят совместные учения / Others
20 октября 2023 г.

Самолёты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан 20 октября для участия в учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобождённые территории.

Основной целью учений является обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава. С турецкой стороны задействованы вертолеты ATAK, истребители F-16, а также подразделения спецназа, называемые «бордовыми беретами», пишет Anadolu.

В Турции учения получили названия «Гейдар Алиев-2023». Они проходили в турецкой провинции Карс с 19 апреля по 10 мая.

Специальные учения планировались с целью улучшения сотрудничества и оперативной совместимости, главным образом между сухопутными войсками Турции и Азербайджана, а также совершенствования управления, обмена опытом и повышения профессионализма личного состава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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