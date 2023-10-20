Пентагон планирует отправить Израилю 155-мм артиллерийские снаряды, хотя ранее это оружие предназначалось для поставок Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех израильских чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Минобороны страны заявили американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа. Также чиновники предупредили Пентагон, что речь идет о потенциальной эскалации войны со стороны ливанской группировки «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы.

Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Киева вести бои против российских военных.

Axios отмечает: пока нет понимания, затянутся ли военные поставки США в Украину, если война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

«‎‎Мы уверены, что сможем поддержать как Украину, так и Израиль с точки зрения их оборонительных потребностей», — заявил 19 октября представитель Пентагона Патрик Райдер.

Израиль попросил вернуть снаряды

С начала 2023 года США начали забирать 155-мм артиллерийские снаряды со своих складов боеприпасов в Израиле для отправки в Украину.

Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но согласно соглашению между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в сценарии войны в короткие сроки с одобрения США. ЦАХАЛ получил доступ к боеприпасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время конфликта в Газе в 2014 году.

В январе 2023 года американские военные заявили действовавшему тогда премьер-министру Яиру Лапиду, что не существует немедленного сценария, при котором Израилю понадобятся экстренные поставки снарядов.

Все изменилось 7 октября, заявили израильские источники Axios.

По словам израильских официальных лиц, одним из первых запросов ЦАХАЛ к Пентагону было вернуть десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. Это нужно Израилю для пополнения истощенных запасов на случай, если израильским военным понадобится использовать эти снаряды в кратчайшие сроки.

Как ранее писал TRT на русском, в Минобороны США растет обеспокоенность из-за возможной нехватки вооружений для Украины и Израиля.

По данным CNN, военные запасы США значительно истощились за время оказания военной помощи Киеву. Теперь же Вашингтону приходится наращивать поставки еще и Израилю.

Канал отмечает: Украина нуждается в поставках артиллерийских 155-мм боеприпасов. Аналогичные снаряды может запросить и Израиль в случае проведения наземной операции в секторе Газа. Израиль уже запросил у Вашингтона высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы ПРО «Железный купол».