США не считают уместным международное расследование удара по больнице в Газе, заявил 19 октября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я не считаю, что это уместно в настоящее время. Израиль уже предоставил достаточно свидетельств»‎, — заявил чиновник в ответ на вопрос о возможности проведения международного расследования причин трагедии.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил: правительство США проводит собственную «оценку произошедшего»‎.

Как ранее писал TRT на русском, 17 октября больница «‎‎Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300. Большинство жертв трагедии — женщины и дети.

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты. Руководство Израиля отвергает эти обвинения, утверждая, что в госпиталь попала ракета палестинской группировки «‎‎Исламский джихад».

Свыше 20 стран мусульманского мира также возложили вину за удар на Израиль и потребовали провести международное расследование причин трагедии.

«Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и невинные гражданские лица, — это последний пример атак Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей», — заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер призвал «все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа».

«Мы глубоко возмущены тем, что сотни палестинцев погибли и многие другие были ранены в результате нападения на больницу в секторе Газа, и мы самым решительным образом осуждаем эти варварские нападения», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Неизбежно, что правительство, которое напрямую целится по гражданскому населению и наносит удары по больницам и школам, будет привлечено к ответственности перед международным правом и совестью», — уточнили в МИДе.