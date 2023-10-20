ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Госдеп: международное расследование удара по больнице в Газе неуместно
Представитель Госдепартамента США заявил, что Израиль «‎предоставил достаточно свидетельств»‎, потому Вашингтон не видит причин для проведения международного расследования трагедии в Газе
Госдеп: международное расследование удара по больнице в Газе неуместно
фото AA / AA
20 октября 2023 г.

США не считают уместным международное расследование удара по больнице в Газе, заявил 19 октября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я не считаю, что это уместно в настоящее время. Израиль уже предоставил достаточно свидетельств»‎, — заявил чиновник в ответ на вопрос о возможности проведения международного расследования причин трагедии.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил: правительство США проводит собственную «оценку произошедшего»‎.

Как ранее писал TRT на русском, 17 октября больница «‎‎Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300. Большинство жертв трагедии — женщины и дети.

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты. Руководство Израиля отвергает эти обвинения, утверждая, что в госпиталь попала ракета палестинской группировки «‎‎Исламский джихад».

Свыше 20 стран мусульманского мира также возложили вину за удар на Израиль и потребовали провести международное расследование причин трагедии.

«Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и невинные гражданские лица, — это последний пример атак Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей», — заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер призвал «все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа».

«Мы глубоко возмущены тем, что сотни палестинцев погибли и многие другие были ранены в результате нападения на больницу в секторе Газа, и мы самым решительным образом осуждаем эти варварские нападения», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Неизбежно, что правительство, которое напрямую целится по гражданскому населению и наносит удары по больницам и школам, будет привлечено к ответственности перед международным правом и совестью», — уточнили в МИДе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us