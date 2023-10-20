Среднее потребление воды на человека в секторе Газа составляет всего 3 л в день, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уточнили: для удовлетворения большинства основных потребностей человеку надо от 50 л до 100 л воды в день. То есть палестинские жители Газы получают в 15 раз меньше воды, чем требуется.

«Количество воды крайне ограничено, что приводит к риску обезвоживания и к тому, что люди будут потреблять воду, непригодную для питья. Коммерческие запасы основных продуктов питания иссякают, а запасов в магазинах хватит всего на несколько дней. Многие пекарни больше не работают. Функционирует только одна из пяти мельниц в секторе Газа», — заявили в OCHA.

В организации также подчеркнули: Израиль отключил электричество Газе, сектор жил без электричества девять дней подряд. Организация отметила: в системе здравоохранения сложилась критическая ситуация, больницы Газы «находятся на грани коллапса», вынуждены приостанавливать часть операций, работать в темноте и ограничивают использование лифтов.

Кроме того, ВОЗ зафиксировала 59 израильских нападений на медучреждения в Газе, в результате которых повреждены 26 из них. В результате израильских ракетных атак убиты 16 медработников, более 20 получили ранения.

В Газе также нарушено производство воды из подземных вод, оно составляет менее 5% от уровня, существовавшего до эскалации конфликта, отмечает OCHA. Нехватка топлива, проблемы с безопасностью и повреждение дорог привели к остановке работ по доставке воды в большинство районов сектора, уточнили в организации.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.