Поддержка Западом нападения Израиля на Газу повлияла на отношение развивающихся стран к конфликту в Украине, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, то, как решительно Запад во главе с США поддержал Израиль, вызвало раздражение у ряда стран «‎‎Глобального Юга». Они обвиняют западные страны в «‎лицемерии». Позиция Вашингтона по Израилю свела на нет все усилия американской администрации, которая пыталась добиться от развивающихся стран осуждения войны России против Украины.

Источники FT отмечают: дипломаты из развивающихся государств буквально завалили потоком экстренных дипломатических визитов, видеоконференций и звонков западные столицы. ЕС и США обвиняют в неспособности защитить интересы 2,3 млн палестинцев.

При этом Запад однозначно осудил нападение ХАМАС и поддержал только одну сторону конфликта — Израиль. Такая позиция вызвала неприятие у большинства развивающихся стран, в частности, в мусульманском мире.

В первые дни после нападения ХАМАС некоторые западные дипломаты беспокоились, что США дадут Израилю карт-бланш на полномасштабную атаку в Газе.

Это подорвало усилия Белого дома по достижению консенсуса с ведущими государствами «‎Глобального Юга»‎, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, о необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах.

«Мы определенно проиграли битву на «‎‎Глобальном Юге»

По словам официальных лиц, негативная реакция этих государств укрепила устоявшиеся позиции в развивающемся мире по израильско-палестинскому конфликту. Собеседники FT предупредили: это может сорвать будущие дипломатические усилия по Украине.

«Мы определенно проиграли битву на «‎‎Глобальном Юге», — сказал один высокопоставленный дипломат G7. — «Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают».

Многие развивающиеся страны традиционно поддерживали палестинское движение, рассматривая его через призму самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США, самого важного покровителя Израиля.

На Ближнем Востоке многие жители арабских государств считают, что США и другие западные державы никогда не привлекали Израиль к ответственности за его обращение с палестинцами и не уделяли достаточно внимания жестоким конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии, отмечает FT.

Запад экстренно пытается наладить контакты

В то же время Россия и ее союзник Китай поддерживают теплые отношения с палестинцами.

«То, что мы сказали об Украине [осуждая удары по мирным жителям], применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет», — добавил старший дипломат G7. — «Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?»

По данным FT, страны Запада экстренно пытаются согласовать позиции и спасти контакты с развивающимися странами.

Так, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил 17 октября, что в последние дни он разговаривал с министрами иностранных дел Бразилии, Индонезии, Филиппин, Марокко и Саудовской Аравии.

На экстренном видеосаммите лидеров ЕС в тот же день несколько лидеров предупредили, что неспособность защитить права палестинцев в секторе Газа может подвергнуть западные государства обвинению в лицемерии, сообщили источники FT.

Эта дискуссия была вызвана раздражением столиц ЕС по поводу решения президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен поехать в Израиль на прошлой неделе без мандата от 27 государств-членов блока или согласованной общей позиции. Ирландия, Испания и Люксембург были расстроены тем, что она не упомянула международное гуманитарное право, когда выступала в Тель-Авиве.

«Нью-Дели, Джакарта и Бразилия хотят видеть общую позицию по этим вопросам и последовательность. А если они этого не видят, тогда по основным глобальным вопросам существует определенная опасность, что ЕС, G7 и НАТО не будут восприниматься всерьез», — заявил изданию Яап де Хооп Схеффер, бывший генсек НАТО.

«Мы, Запад, больше не командуем, а «‎‎Глобальный Юг» говорит: «Пожалуйста, у нас тоже есть голос, которым вы некоторое время пренебрегали», — добавил политик.

В то же время предложенная Россией резолюция Совета Безопасности ООН по Газе получила поддержку только четырех стран — Китая, ОАЭ, Мозамбика и Габона. Но многие западные дипломаты обеспокоены тем, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. Тогда США, Великобритания или Франция могут наложить вето на него, но это принесет Москве пропагандистскую победу.