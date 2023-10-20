ПОЛИТИКА
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Израиль фабрикует доказательства непричастности к удару по больнице в Газе
Изображения на официальном аккаунте государства Израиль в социальной сети Х, посвященные обстрелу баптистской больницы Аль-Ахли в Газе, были подделаны, обнаружило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции
Израиль фабрикует доказательства непричастности к удару по больнице в Газе
На фото: Больница Аль-Ахли в Газе после удара ВВС Израиля / Others
20 октября 2023 г.

Собранные сведения опровергают утверждения Израиля о том, что «атаку совершил ХАМАС», сообщили в Центре противодействия дезинформации Управления по коммуникациям Администрации президента Турции.

Район Аль-Зайтун на севере Газы, где расположен подвергнутый обстрелу Израилем госпиталь, находится под непрекращающимися авиаударами Израиля в течение нескольких дней.

Анализ разрушений и кадров бомбардировки больницы позволяет сделать вывод, что боеприпасы, которые превратили район в руины, не имеются на вооружении ХАМАС и ранее движением не использовались.

Распространенные израильскими пропагандистскими аккаунтами «доказательства», где утверждалось, что «ракета ХАМАС попала в больницу отклонившись от курса», относятся 2022 году.

Распространенное Израилем видео является продуктом монтажа

Было установлено, что видео-изображения, распространенные Израилем в качестве доказательства обстрела ХАМАСом больницы были обрезаны и перевернуты с целью манипуляции. Исследование исходного видео позволило установить, что ракеты, выпущенные из Газы, направлялись в сторону Израиля, а местоположение больницы, в которую попали ракеты, не совпадает с направлением их полета.

Также в Центре противодействия дезинформации в качестве доказательства причастности Израиля к атакам назвали сообщения официальных лиц, несмотря на их последующую редакцию. Так, экс-советник премьера Нетаньяху по СМИ, Хананья Нафтали сразу после атаки сделал сообщение о том, что «ВВС Израиля нанесли удар по больнице в Газе, где укрывались террористы», а вскоре после этого удалил свое сообщение и утверждал, что «ракета, поразившая больницу, была выпущена из Газы».

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