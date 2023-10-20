ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган: Нужно спасти регион от безумия, поощряемого Западом
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал израильские власти не атаковать мирное население и прекратить операции, равносильные геноциду, в секторе Газа
Президент Эрдоган: Нужно спасти регион от безумия, поощряемого Западом
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
20 октября 2023 г.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что увеличение атак на сектор Газа не принесет ничего, кроме еще большей боли, смерти и слез. Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

«Невозможно обеспечить безопасность бомбардировками больниц, школ, мечетей и церквей», — пояснил турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что регион «необходимо как можно скорее спасти от этого безумия, поощряемого западными странами, в котором западные СМИ конкурируют за его легитимацию».

«Призываю все страны и международные организации поддержать инициативы по скорейшему гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Я повторяю наш призыв к израильской администрации не расширять масштабы своих нападений на гражданское население и немедленно прекратить свои операции, которые равносильны геноциду», — сообщил президент Турецкой Республики.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция продолжит вносить свой вклад в предотвращение дальнейшего кровопролития и новых гуманитарных трагедий в Палестине.

«Мы верим, что наш регион станет стабильным, благодаря созданию новых механизмов, которые будут гарантировать безопасность мусульман, евреев, христиан и всех, кто живет на этих территориях», — резюмировал глава государства.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us