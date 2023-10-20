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Президент Турции Эрдоган: жестокость в отношении палестинцев усиливается
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси тему нарушения прав человека в Газе, а также подчеркнул, что Анкара прилагает все усилия для скорейшей доставки гуманитарной помощи
Президент Турции Эрдоган: жестокость в отношении палестинцев усиливается
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
20 октября 2023 г.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудили тему нарушения Израилем прав человека в секторе Газа среди мирного населения, а также шаги, которые можно предпринять для решения этой проблемы.

Турецкий лидер подчеркнул, что жестокость в отношении палестинцев усиливается, а молчание западных стран в отношении бомбардировок больниц, школ и культовых сооружений лишь обостряет ситуацию в секторе Газа.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана недопустимо, чтобы палестинцы в Газе покидали свою родину. «Турция продолжит прилагать все усилия для обеспечения мира и скорейшей доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в Газу», — пояснил глава государства.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

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