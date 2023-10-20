Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сообщил, что единственные ворота между сектором Газа и Египтом, КПП Рафах, открыты, однако Израиль не позволяет ввоз гуманитарной помощи.

По словам дипломата, с самого начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной Каир «подвергается нападкам со стороны западных СМИ». В частности, по его словам, зарубежные издания «поощряют сценарий депортации».

«Израиль обвиняет Египет в закрытии пограничного перехода, несмотря на то, что Израиль 4 раза обстреливал пограничный переход (с палестинской стороны) и отказывал во ввозе помощи», — пояснил Абу Зейд.

Он подчеркнул, что «пограничный переход Рафах открыт, но Израиль отказывается пропускать помощь в Газу».

«Египет не несет ответственность за препятствия эвакуации», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили также о «Каирском мирном саммите», который запланирован на 21 октября в столице Египта. Ранее стало известно, что свыше 30 государств и три международные организации подтвердили свое участие на саммите по сектору Газа.

Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, Турция, Греция, Кипр, Италия, а также ряд арабских стран. При этом израильские СМИ со ссылкой на политиков сообщили, что еврейское государство в каирском саммите участвовать не будет.