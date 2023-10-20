Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эксклюзивном интервью телеканалу TRT заявил, что решение палестинского вопроса очень важно для Анкары. «Предыдущие блокады Газы были в 2009 и 2014 годах. Но последний кризис, последняя драма, разыгравшаяся сейчас, нас очень беспокоит», — пояснил глава МИД.

Он добавил, что атаки со стороны ХАМАС, начавшиеся 7 октября, «фактически стали доказательством ошибочности политики Израиля в регионе, особенно за последние 10 лет». С самого начала Турция считала стратегической ошибкой Израиля отсутствие стремления создать два государства с палестинцами.

По словам главы внешнеполитического ведомства, для Анкары было очевидно, что однажды это выльется в нечто подобное. Фидан подчеркнул, что в настоящее время в Газе разыгралась настоящая человеческая трагедия.

«Этот кризис отличается от предыдущих, потому что Израиль жаждет мести. Компенсацию за свои потери он видит не в мире, а в мести, в настоящее время он жаждет великого возмездия», — пояснил министр.

Он также добавил, что при осуществлении возмездия еврейское государство не обращает внимания на мирное население. «Позиция нашей страны заключается в том, чтобы определить это как кризис, преступление против человечности, без каких-либо смягчающих обстоятельств. На сегодняшний день в Газе нет электричества, воды, там полная блокада», — описал происходящее глава МИД.

По его словам, сейчас в Газе большая часть мест, где проживает мирное население, особенно на севере страны, подверглась бомбардировкам. Свыше миллиона человек уехали на юг.

Министр рассказал, что Турецкая Республика поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, ведет работу по нескольким направлениям. «США стали партнерами Израиля в достижении их военных целей в секторе Газа. Слыша заявления американского президента, представителей нацбезопасности и военных США, очевидно, что США согласны действовать совместно с Израилем и поддерживать его, особенно в операциях против сектора Газа и ХАМАС», — сообщил Фидан.

По словам министра, есть страны, которые искренне обращаются к Турции с просьбой о спасении своих заложников. Анкара сейчас работает над этим. Помимо этого, республика продолжает свои усилия в оказании гуманитарной помощи. «На данный момент из Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи», — отметил глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Египет также оказывает содействие в этом вопросе. Однако помощь пока так и не доставлена.

Фидан подчеркнул, что израильтяне получили безоговорочную поддержку своих действий со стороны США и других западных стран.

«Международное сообщество должно принять эту проблему и сделать возможным ее решение на основе двух государств. В противном случае этот кризис будет более масштабным, чем кризис 2014 года», — уверен министр.

По словам Фидана, среди мусульманских государств региона нет ни одной страны, которая бы не поддержала решение о создании двух государств и предоставление палестинцам их прав, а также прекращение их притеснения. Однако угнетение палестинского народа продолжается полным ходом, становится более масштабным и систематичным.

Министр отметил, что на Западе по-разному воспринимают происходящее в Палестине и в Украине. «Если приводите аргументы в пользу Украины, то нужно привести такие же — в пользу Палестины», — призвал глава МИД.

Фидан посетовал, что США вместе с некоторыми другими государствами «не действуют стратегически». «Вопрос поддержки Израиля зачастую становится самым большим препятствием для американских политиков на пути к проведению рациональной политики», — отметил он.

По мнению министра иностранных дел Турции, визит президента США Джозефа Байдена в Израиль выглядел как одобрение ударов по Газе, а это в свою очередь может иметь негативные последствия для Вашингтона.

«При безоговорочной поддержке США Израиль добился многих временных побед, но так и не смог добиться постоянного и надежного мира», — подчеркнул Фидан.

Министр считает, что для без системы гарантов две страны и два народа не смогут объединиться и заключить мир. «Я думаю, мы сможем сыграть свою роль в этом вопросе, если другие наши друзья в регионе сочтут это целесообразным», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Он предупредил, что если в регионе не удастся достигнуть мира, то его ожидают постоянная война и нестабильность.

«Когда дело доходит до конкретных шагов, никто ничего не предпринимает для того, чтобы остановить Израиль», — уверен Фидан.

21 октября в столице Египта пройдет Каирский саммит мира, участие в котором подтвердила 31 страна и три международные организации. Анкара ожидает от этого форума позитивных результатов, отметил глава МИД Турции, который будет представлять Турцию на этом саммите.