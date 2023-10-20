С 21 октября в немецком Любеке запрещаются любые акции в поддержку Палестины и палестинского народа. Об этом заявил мэр города Ян Линденау, подчеркнув, что он «не потерпит никакого антисемитизма».

По его словам, всем живущим в городе людям, включая сотрудников органов правопорядка, должна быть гарантирована безопасность.

Впоследствии стало известно, что власти Фрайбурга также запретили пропалестинские митинги. «Опыт предыдущих акций в поддержку Палестины показал, что существует риск того, что на митинге будут скандировать зачастую антисемитские лозунги, разжигающие ненависть к евреям в Германии», — сообщили в городской администрации.

Одновременно с этим стало известно, что исламское духовенство Мюнхена собирается призвать к деэскалации израильско-палестинского конфликта.

До этого власти Берлина запретили ранее согласованные на 21 октября пропалестинские акции и все аналогичные собрания взамен отмененных вплоть до 30 октября.

В частности, отозваны разрешения на проведение намеченных на субботу акций под названием «Мир и прекращение огня на Ближнем Востоке – решение путем создания двух государств» и «Дети в Газе нуждаются в помощи, вместе поможем детям».

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.