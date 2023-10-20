В США по заказу телеканала CBS News был проведен опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что 52 процента американцев не поддерживают отправку оружия и техники Израилю администрацией президента Джозефа Байдена. К тому же 24 процента граждан страны считают, что глава государства «оказал еврейскому государству слишком большую поддержку».

При этом 57 процентов респондентов выступили за предоставление Вашингтоном помощи палестинцам в секторе Газа, 56 процентов в свою очередь заявили, что их не устраивает политика американского лидера в отношении израильско-палестинского конфликта.

В то же время 85 процентов опрошенных опасаются, что конфликт может распространиться на весь регион Ближнего Востока, а 79 процентов выразили обеспокоенность возможными терактами в США.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.