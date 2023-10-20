ПОЛИТИКА
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Половина американцев не поддерживает отправку оружия Израилю
Согласно опросу общественного мнения, 52 процента граждан США не поддерживают политику администрации американского президента Джозефа Байдена, отправляющей оружие еврейскому государству
Половина американцев не поддерживает отправку оружия Израилю
Поставки оружия Израилю / Others
20 октября 2023 г.

В США по заказу телеканала CBS News был проведен опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что 52 процента американцев не поддерживают отправку оружия и техники Израилю администрацией президента Джозефа Байдена. К тому же 24 процента граждан страны считают, что глава государства «оказал еврейскому государству слишком большую поддержку».

При этом 57 процентов респондентов выступили за предоставление Вашингтоном помощи палестинцам в секторе Газа, 56 процентов в свою очередь заявили, что их не устраивает политика американского лидера в отношении израильско-палестинского конфликта.

В то же время 85 процентов опрошенных опасаются, что конфликт может распространиться на весь регион Ближнего Востока, а 79 процентов выразили обеспокоенность возможными терактами в США.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

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