ПОЛИТИКА
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Палестинские дети пишут свои имена на руках
Палестинские дети пишут на руках свои имена, чтобы в случае израильской атаки их было легче идентифицировать. С начала обострения израильско-палестинского конфликта погибло более 3700 палестинцев, больше 1500 из них — дети. #trtrussian #Палестина #дети #Израиль #имена #надписинаруках #имянаруке #идентификация #распознание #атака #авиаатака #авиаударыИзраиля #конфликт #израильскопалестинскийконфликт #погибшиепалестинцы #раненыепалестинцы #дети #палестинскиедети #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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21 октября 2023 г.
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