Палестинские дети пишут свои имена на руках

Палестинские дети пишут на руках свои имена, чтобы в случае израильской атаки их было легче идентифицировать. С начала обострения израильско-палестинского конфликта погибло более 3700 палестинцев, больше 1500 из них — дети. #trtrussian #Палестина #дети #Израиль #имена #надписинаруках #имянаруке #идентификация #распознание #атака #авиаатака #авиаударыИзраиля #конфликт #израильскопалестинскийконфликт #погибшиепалестинцы #раненыепалестинцы #дети #палестинскиедети #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском