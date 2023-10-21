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Число погибших палестинцев превысило 4,3 тысячи человек
Минздрав Палестины сообщил о 4385 погибших с начала конфликта
Число погибших палестинцев превысило 4,3 тысячи человек
Армия Израиля продолжает воздушную операцию в секторе Газа / Others
21 октября 2023 г.

Число палестинцев, погибших от израильских бомбардировок сектора Газа, возросло до 4385 человек, 1756 из них — дети.

«Общее число погибших от израильской агрессии с 7 октября достигло 4385 человек, из них 1756 — дети и 967 женщин. Ранения получили 13 561 человек», — говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

21 октября первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью прошли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. При этом в очереди у КПП несколько дней стоят порядка 200 грузовиков с примерно 3 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарства.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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