Жителям сектора Газа начала поступать гуманитарная помощь через КПП «Рафах». Associated Press сообщало, что в очереди у КПП несколько дней стоят 200 грузовиков примерно с 3 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарства.

КПП «Рафах» был закрыт с 10 октября по решению властей Египта из-за угрозы наплыва палестинских беженцев.

19 октября президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа через КПП «Рафах. В заявлении подчеркивалось, что власти США и Египта будут координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН.

В сборе и отправке гуманитарной помощи в сектор Газа принимает участие Турецкий Красный Полумесяц. Ранее председатель организации Фатьма Мерич Йалмаз призывала к открытию гуманитарного коридора: «Мир должен быть единым голосом и напоминать конфликтующим сторонам о международном гуманитарном праве».

Боевые действия между Палестиной и Израилем начались 7 октября после того, как ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса» — многоплановую внезапную атаку, которая включала шквал ракетных ударов и проникновение на территорию Израиля по суше, морю и воздуху. В заявлении ХАМАС говорится, что эти действия стали ответом на штурм мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны еврейских поселенцев.

Затем израильские военные начали операцию под названием «Железные мечи», направленную против объектов ХАМАС в секторе Газа.

Число погибших от израильских бомбардировок с начала конфликта возросло до 4385 человек, 1756 из них — дети, сообщило в субботу министерство здравоохранения Палестины.