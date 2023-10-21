В заявлении Управления по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети Х (бывшая Twitter) указано, что президенты Турции и Украины подняли проблему гуманитарного кризиса в ближневосточном регионе.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо российско-украинской войны, обсуждались конфликт между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе», — говорится в сообщении.

В ходе разговора президент Турции подчеркнул, что «урегулировать кризисные процессы в регионе, особенно израильско-палестинский конфликт, возможно мирными средствами» и «Турция продолжит прилагать все усилия для этого».

Также состоялся отдельный телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все страны должны поддержать прекращение огня в секторе Газа, поскольку подобные конфликты несут угрозу стабильности во всем мире.