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Президенты Турции и Украины обсудили ближневосточный конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону конфликты в Украине и на Ближнем Востоке
Президенты Турции и Украины обсудили ближневосточный конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским / Others
21 октября 2023 г.

В заявлении Управления по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети Х (бывшая Twitter) указано, что президенты Турции и Украины подняли проблему гуманитарного кризиса в ближневосточном регионе.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо российско-украинской войны, обсуждались конфликт между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе», — говорится в сообщении.

В ходе разговора президент Турции подчеркнул, что «урегулировать кризисные процессы в регионе, особенно израильско-палестинский конфликт, возможно мирными средствами» и «Турция продолжит прилагать все усилия для этого».

Также состоялся отдельный телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все страны должны поддержать прекращение огня в секторе Газа, поскольку подобные конфликты несут угрозу стабильности во всем мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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