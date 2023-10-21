Израильские СМИ со ссылкой на представителя службы безопасности сообщают о предупреждении страны эвакуировать 20 больниц на севере сектора Газа.

Отмечается, что четыре больницы отказались выполнять распоряжение, шесть уже эвакуированы, а оставшиеся клиники находятся в процессе эвакуации.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По данным Минздрава Палестины, 21 октября число палестинцев, погибших от израильских бомбардировок сектора Газа, возросло до 4385 человек, 1756 из них — дети.