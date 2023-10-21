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Израиль потребовал эвакуации 20 больниц на севере Газы
Шесть больниц уже эвакуированы, сообщил представитель израильской службы безопасности
Израиль потребовал эвакуации 20 больниц на севере Газы
Израиль призывал эвакуировать 20 больниц на севере Газы / Others
21 октября 2023 г.

Израильские СМИ со ссылкой на представителя службы безопасности сообщают о предупреждении страны эвакуировать 20 больниц на севере сектора Газа.

Отмечается, что четыре больницы отказались выполнять распоряжение, шесть уже эвакуированы, а оставшиеся клиники находятся в процессе эвакуации.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По данным Минздрава Палестины, 21 октября число палестинцев, погибших от израильских бомбардировок сектора Газа, возросло до 4385 человек, 1756 из них — дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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