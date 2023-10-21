В Шуше состоялась международная конференция «Правосудие и информационные технологии: современные вызовы», посвященная 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В конференции приняли участие председатели верховных судов тюркских государств, в том числе председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов.

Он подчеркнул, что в настоящее время судебные системы сталкиваются с новыми вызовами. По этой причине судам в странах тюркского мира необходимо повышать профессионализм в осуществлении правосудия и применять инновационные технологии, повышать оперативность судебных процессов, расширять связи между судебно-правовыми системами.

Керимов также обратил внимание на необходимость создания Конференции верховных судов тюркских государств в целях расширения связей между судебными органами государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, а также обмена мнениями и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Председатель Высшего административного суда Турции Зеки Йигит в ходе своего выступления подчеркнул, что в современную эпоху оперативное рассмотрение судебных дел и применение искусственного интеллекта неизбежны.

По его словам, Конференция верховных судов тюркских государств позволит организации лучше изучить судебную систему стран-членов, укрепит интеграцию и сотрудничество.

По итогам конференции была подписана декларация об учреждении Конференции верховных судов тюркских государств.