Участники саммита мира, который проходил в Египте, осудили любые проявления насилия по отношению к мирным жителям с обеих сторон конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в Каирской декларации, принятой по итогам встречи.

«Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта [в секторе Газа]», — отмечается в документе (цитата по ТАСС).

В нем также указывается на «недопустимость ударов по объектам гражданского назначения, индивидуального или массового насильственного перемещения людей, а также использования практики коллективного наказания, что противоречит Женевской конвенции 1949 года».

Участники саммита призвали защитить гражданское население в секторе Газа.

«Мы чрезвычайно обеспокоены возможным расширением нынешней конфронтации на другие территории Ближнего Востока и призываем к максимальной сдержанности всех сторон. Расширение этого конфликта может иметь серьезные последствия для народов региона и международного мира и стабильности», — подчеркивается в документе.

Саммит посетили лидеры арабских стран, а также представители ООН, Евросовета, Великобритании, Греции, Турции, Кипра, Италии.

Встреча в Каире проходит на фоне открытия в субботу КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. В регион проехали первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью. В ООН заявили, что этот первый конвой «не должен быть последним».